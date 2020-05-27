中央氣象局預報顯示，周四(28日)滯留鋒面仍在臺灣中南部徘徊，周三夜間小空檔後，深夜清晨由於西南風及海陸風效應，海峽上的對流會開始影響西半部地區，西半部地區常有短陣雨機率，局部地區可能有大雨或豪雨發生，北部周末轉晴機會大，陽光有機會露臉。

氣象局預報員官欣平表示，明天白天仍然受西南風影響，沿岸移入的對流加上陸風減弱，西半部將有降雨機率，中午過後西半部有局部性大雨機率，東半部雲層增厚，有飄雨的情況。

官欣平指出，這波鋒面影響時間將持續到周五(29)，周六(30)起降雨將轉為午後雷陣雨為主，因此周五可以當成不穩定天氣轉為穩定天氣的過渡期。

官欣平提醒，即使鋒面離開，整體環境風場還是以吹西南風為主，因此中南部夜間清晨還是會有降雨發生機率，北部地區白天可見陽光，穩定天氣將持續到6月3日。

另外由於受鋒面影響，南投縣已有豪雨發生，今(27)晚至明(28)日南投、彰化、雲林及嘉義地區有局部大雨發生的機率，已針對上述地區發布大雨特報，請注意雷擊及強陣風。

(中時 )