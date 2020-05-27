華為副董座、財務長孟晚舟於2018年12月初遭到加拿大政府逮捕，原因聲稱是違反美國伊朗禁令，美國司法部也在隔年的1月底正式起訴孟晚舟以及華為公司，並啟動引渡條款，預計在台北時間28日凌晨2時宣布結果。孟晚舟事件也可以說是華為追殺令的開端，在這當中所引發的貿易戰火，也牽動著陸美關係起伏。

回溯到最初，2018年12月1日加拿大警方應美國司法部要求，將在溫哥華轉機的孟晚舟逮捕，就在當時，南美洲阿根廷首都布宜諾斯艾利斯正舉行G20峰會，當時美國總統川普與大陸國家主席習近平剛達成陸美貿易戰休戰共識，加拿大總理杜魯道也在場，無論美加領導人是否知情，這無疑是在北京背後捅一刀。

此外，以美國、英國、加拿大、澳洲以及紐西蘭所組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）也在當時宣布相繼停用華為設備。川普政府早就鎖定華為，加上該聯盟在2018年2月、7月，逐步提出華為設備可能影響國安問題，最終決定封殺華為。

對此，北京當局作為報復行動，將在陸加拿大公民康明凱、斯帕弗以違反國安逮捕，並對謝倫伯格持有毒品案改判死刑。孟晚舟事件爆發，也導致北京與加拿大的外交關係降至冰點，連帶影響加拿大最重要農產品―油菜籽出口受到限制，2018年數據揭露，加拿大出口至大陸21億美元油菜籽，為了返至加拿大在華為事件上協助美方，大陸甚至對加拿大油菜籽一度暫停進口。

孟晚舟事件對於陸美貿易戰影響更是密不可分。在2019年5月16日，川普簽署行政命令宣布進入國家緊急狀態，允許聯邦政府禁止外國對手所掌控的公司提供電信設備，美國商務部也將華為及其68家公司列入實體清單，從此陸美貿易戰擴大至科技產業競爭。在此時空背景下，川普政府才在對陸2000億美元進口商品關稅稅率從10%上調到25%，北京也以對美600億美元進口商品加徵關稅報復。

不過，2019年6月29日，陸美領導人在大阪G20峰會上進行雙邊會談，美方同意不對大陸進口商品加徵新關稅，同時允許華為向美企採購沒有國安問題的產品。

事實上，陸美貿易談判也在之後試圖將華為脫鉤，主要原因仍是華為是美國科技產業最大威脅，華為擁有的5G技術優勢，讓其在未來勢必成為大陸科技產業發展的核心企業，所以美國商務部本月再度緊縮華為禁令，並邀請台積電赴美設廠，想要完全阻絕華為生存空間。

回到孟晚舟事件，卑詩省最高法院主審法官赫爾姆斯將在5月27日上午10點公布孟晚舟案裁決結果，如果孟晚舟判決沒有違反加拿大法律，將當庭無罪釋放；反之，不僅違反加國法律，並將啟動引渡到美國。

杜魯道表示，加拿大有獨立的司法體系，不能對任何判決進行干預，並提到大陸的思考邏輯與他們有差，大陸無法理解加拿大有司法獨立運作。對此，大陸外交部發言人趙立堅也回應，指出加拿大應立即釋放孟晚舟，確保兩國關係不會進一步損害。

(中時電子報)