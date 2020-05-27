高雄這幾天降下大雨，雨量累積驚人，部分地區瞬間淹水。前幾天積水，高雄市長韓國瑜前往現場視察，這次韓國瑜則坐鎮召開應變會議，呼籲民眾注意風雨。民進黨前立委林濁水語中帶酸說，很不容易，總算可以給韓國瑜稱讚一下了。

日前豪雨侵襲，高雄有119處淹水，韓國瑜忙著下鄉視察，指出積水點大都在一天內消退，市民對退水速度很有感。這次高雄又下起豪大雨，韓國瑜把原本要到美濃的行程，改到災害應變中心，親自主持防災會議，並聽取各局處簡報，韓國瑜表示，全市有15處積水，已陸續消退。

前立委林濁水則在臉書貼文表示，總算可以給韓國瑜稱讚一下了。前幾天韓國瑜勤跑災區，這次從善如流，直接到防災中心，這就對了，像指揮官了。韓國瑜當了10幾年民代再加上中和副市長以及一年多市長的豐富從政經驗後，他終於懂了，否則要把災區當基層跑，淹水點包括這次15處，上次119處，就勤跑吧。

林濁水「稱讚」韓國瑜，有網友不禁留言回應說：「很難得林大師會以讚賞的口吻說這一句話。」

(中時電子報)