TVBS《食尚玩家》主持群集體職災發福。該節目周一線「熱血48小時」由風田、威廉兩人以實境方式勇闖48小時熱血旅程，開播至今已培養固定觀眾群。風田短短2個月以來已胖6公斤，搭檔威廉則是每次出完外景就會瞬間胖個3、4公斤。周四線「瘋狂總部」主持人之一的張文綺也直呼：「每一家餐廳都讓我欲罷不能，看到什麼都想吃，不胖也難吧！」

需要一直進食的節目型態，讓風田在接主持棒2個月就胖6公斤，但風田透露：「主持《食尚玩家》之前覺得自己太瘦，所以出外景時就沒有克制的吃，想說要靠健身維持體態就可以。」結果一不注意，身材一路吹氣球，最近勤運動的他解釋：「我是胖在臉上，但身材真的有變壯，再等我3個月，我就在節目中展現身材！」

夢多（左起）、梁赫群、張文綺一起主持。（TVBS提供）

威廉本身是易胖體質，每次出完外景回來就會胖3公斤，他坦言只要體重超過78公斤，就會變成大胖子：「有次外景一天吃8間餐廳，體重立馬從73公斤飆到77公斤，嚇得我早上上健身房、晚上打球，再配合輕斷食，才逐漸回到平均值。」張文綺則搞笑表示：「沒有在克制耶，我應該是所有外景節目女主持人最沒羞恥心的吧，哇哈哈。」

(中時 )