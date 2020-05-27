今年初甫開航的星宇航空，受疫情影響，3條航線澳門、檳城、峴港陸續停航。隨著疫情趨穩，星宇航空預計7月1日開飛沖繩航線，實際開航日要看政府禁止海外團出團禁令是否解封。消息一出後，有網友在臉書社團「星宇航空討論區」PO出最新艙等價格表，引來網友兩極評價，不過大家都認同，感嘆：「先等不用隔離14天再說」。

星宇航空預計7月1日開沖繩新航線的消息一出，有網友就在「星宇航空討論區」貼文，顯示淡旺季的艙等價格，原PO指出「不用講了，這票價真的可以衝了」，原PO認為，看了很多留言在講票價高貴不親民的，但他認為：「在國籍航空中，同樣是窄體客機中，只有星宇的經濟客艙是提供個人多媒體的，只有星宇的商務艙是提供可平躺式的座位的，這在長榮的A321及華航的737-800機型上簡直要講是奢望了」。

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，「若去沖繩，會優先選擇星宇」、「這個價錢我非常可以，直接拿卡出來刷也沒問題，但問題是現在不能出國啊」、「等疫情穩定以及不需隔離14天再說，否則都是空談」。

(中時電子報)