梅雨季節一到，天氣溼熱，如果鞋子進水，襪子潮溼，腳底溼黏難受，很容易就罹患香港腳，有人自行購買藥膏，但塗抹後，療效有限，皮膚科醫師提醒，許多患者香港腳合併汗泡疹，如果用錯藥膏，當然就好不了。

皮膚科醫師趙昭明表示，梅雨來臨，多雨加上氣溫25至30度環境，這個季節最適合黴菌孳生，只要腳掌腳趾潮溼，又悶在鞋襪中，很難不會罹患香港腳，冒出水泡、脫皮、腳臭、發癢、滲出液體，持續復發。

在預防上，最簡單作法為隨時隨地保持雙腳「乾爽」，要感染香港腳的機率就很低。出門前多攜帶一雙鞋襪，或是在辦公室多擺一雙鞋子，如果腳趾受潮，就立刻更換，並保持腳掌腳趾乾爽。

另外，每天外出時，穿不同的鞋子，因為鞋子穿過後，就會殘留溼氣，其中也會有掉落的皮屑，如果固定某雙鞋子，就會容易生長黴菌，一般來說，最好準備3雙鞋子，輪流穿著。

再者，一定要每天換襪子，有些自認有「男人味十足」的男性出門前，找不到洗好的襪子，就拿昨天穿過的襪子，聞一聞認為沒有味道，就再繼續穿，其實襪子內已有許多皮屑，養著許多黴菌。

在選擇襪子上，也很重要，趙昭明建議，想預防香港腳，最好選擇標示「排汗」功能的襪子，透過中空纖維或者網眼織法，讓鞋襪內的溼氣得以快速排出。

在治療上，趙昭明指出，只要確診為香港腳，勤於塗抹藥膏，並用對藥膏，就有效治療黴菌。香港腳又可分為脫屑型、水泡型，前者不癢，但後者則是發癢，不抓不快，但如果抓搔出傷口，很容易細菌感染，局部發炎，甚至惡化成蜂窩性組織炎。

趙昭明說，最近香港腳患者明顯增加，其中不少人合併汗泡疹，症狀難以釐清，如果光擦抑制黴菌的藥膏，效果有限，並需對症下藥，使用雙效合一的藥膏，才能獲得改善。

(中時電子報)