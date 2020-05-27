台積電五月中宣布有意赴美設廠，連帶影響到華為的合作態度，傳出有意轉向與其他晶圓大廠合作。大陸全國人大台籍代表蔡培輝受訪認為，台積電去美設廠，較像是「樣板廠」，無論從投資額還是規劃產量，規模都不大，美國也幾乎沒有完整的半導體產業鏈，他認為大陸市場還是更適合台積電的發展。

台積電五月中宣布有意赴美設廠，震撼全球芯片供應鏈，美國更施壓希望台積電斷供華為，最近傳出華為正積極接觸台積電最大對手韓國三星，或轉向大陸的中芯國際採購晶片。

祖籍台南的大陸全國人大代表蔡培輝，正在北京參加兩會，他是富麗集團董事長，公司主要投資領域有集成電路、晶片、半導體產業等高科技產品，對台積電的動向也十分關注。

蔡培輝受訪指出，從目前台積電於美國華盛頓州卡馬斯市的一座8吋晶圓廠來看，從建設開始一直處於虧損狀態，由於美國已經在半導體供應鏈支撐不足，加上工會組織不配合，生產型人才短缺和斷層，所以他認為，台積電新的在美設廠計畫，對業績實質上沒有幫助，台積電的亞利桑那州新廠只會是一個「樣板廠」。

蔡培輝表示，台積電此舉有助於與美方協商有利條件，諸如收回限制美國半導體設備業者出口以制衡華為的策略；不過他也認為，美國新廠規劃每月2萬片晶圓的5奈米產能真的不多，台積電目前的總晶圓產能達到每月近140萬片，2萬片只占其中的1~2％；光是在台灣，台積電的5奈米產能就達到每月近10萬片，月產2萬片也無法滿足像是蘋果等大客戶。

「我認為中國市場更適合台積電的發展方向」，蔡培輝說，從台積電的預計投資金額來看，美國新廠的最終規模不會太大，美國本土目前幾乎已沒有完整的半導體產業鏈，尤其是半導體後段封測，是否真的能在當地取得先進半導體工藝營運所需的優秀人才，值得思考。他認為台積電在台灣的各個晶圓廠能快速佈署工程師人力，是一大競爭優勢，這是在美國無法享受到的。

(旺報 )