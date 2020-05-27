原PO在臉書《爆癈公社》上表示，一直堅持不裝冷氣的她，終於在今夏花了1萬元網購一台移動式冷氣。（摘自爆廢公社）

近期受到梅雨鋒面影響，以2周都有鋒面滯留台灣，不過早在5月初，就有民眾耐不了炎熱高溫而開冷氣消暑。氣象也預估這波鋒面過後，台灣又將回到典型的夏季氣候。有民眾就表示，今夏的炎熱終於讓她低頭，並買了一台「移動式冷氣機」。網見狀直呼：太燒錢！

原PO在臉書《爆癈公社》上表示，一直堅持不裝冷氣的她，終於在今夏接連飆破40度後向酷暑低下了頭，花了1萬元網購一台移動式冷氣。不料貼文一出，就有網友留言表示「恭喜妳買到廢鐵」、「這超雷啊」。

原PO的「移動式冷氣」被網友嫌到爆，網友指出，移動式冷氣不但不冷，在室內內又很吵，說便宜也並不然，因為它更費電，建議不如裝冷氣機比較划算。

網友表示，「買這個真不如...分離式！2、3萬就搞定了！」、「 能花兩萬裝冷氣一勞永逸的事，幹嘛花冤枉錢買破爛東西」、「移動式冷氣也太盤了」、「不冷也不涼，建議把這個錢拿去裝室內冷氣」、「這個吵又廢電退掉吧」。

原PO則說，因為預算問題，才用1萬初的價格買了這台移動式冷氣機，指出「冷氣真的會冷，但壓縮機真的很吵」。一位開電器行的網友坦言，「現在一萬五左右就有變頻冷氣可以裝了，何必省小錢、花大錢，電費是很貴的…」。

民眾耐不了炎熱高溫而買了一台「移動式冷氣機」。不過眾人卻狂勸：快退掉！（摘自爆癈公社）

(中時電子報)