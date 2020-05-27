忠孝東路一段正在施工的人行道更新工程。(圖/擷自游淑慧臉書)

忠孝東路一段正在施工的人行道更新工程。(圖/擷自游淑慧臉書)

台北市長柯文哲今(27)日赴北市議會報告今年度第一次追加減預算案，通過追加災害準備金7億元，其中5億用於紓困、振興、2億用於防災。不過，在議員質詢下，市府亂花錢諸多弊端曝光了。市議員游淑慧更在臉書舉例痛批：「台北市，土豪施政，浪費不眨眼！」

游淑慧表示，今天市府來報告要追加預算，錢一直花，但來看看台北市政府到底怎麼花人民納稅錢？她在臉書貼出第一張圖片指出，「忠孝東路一段正在施工的人行道更新工程……看起來是不是鋪得很漂亮、很平整？柯市長看照片也自豪說『鋪的不錯』！但其實，那是要被挖掉重鋪的人行道！OOXX」。

第二張圖片指出，「內湖路一段今年1月的新鋪道路……和以前的補丁路況相比，新鋪的路看起來就是舒服、平整……但結果，標線劃錯，得局部刨除重鋪重劃！OOXX」。

游淑慧在議會質詢這種荒謬情形，竟然「現場連官員都笑出來，而市長只能一直茫然問『誰劃的』！」

游淑慧感慨表示，「要嘛好好的東西要挖掉，要嘛鋪的好好的也出錯。台北市，土豪施政，浪費不眨眼！」

網友無奈表示，「台北市⋯很久沒有市長了！」、「奇蹟似地烏龍工程！如果事發高雄市的話，韓市長當天就會被口水淹斃」、「台北市做得亂七八糟，但是沒人說話，高雄市是做到累死，還是被嫌棄到死....台北人沒神經？高雄人神經死？」。

(中時電子報)