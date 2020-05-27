就服處27日辦理小型徵才活動，共邀請13家廠商、釋出約1000個工作機會，初步媒合285人。(蔡依珍攝)

就服處27日辦理小型徵才活動，共邀請13家廠商、釋出約1000個工作機會，初步媒合285人。(蔡依珍攝)

副市長李憲明27日特別慰勞，也視察小型徵才場。(蔡依珍攝)

副市長李憲明27日特別慰勞，也視察小型徵才場。(蔡依珍攝)

中央祭出「安心即時上工計畫」幫助疫情失業或無薪假民眾，至今受理2050人、派工1199人，就業中心服務員馬不停蹄幫忙，副市長李憲明27日特別慰勞，也視察小型徵才場，有畢業生因為校園徵才取消特別請假來參加，就服處也宣布6到8月將於飯店恢復辦理大型徵才活動，幫助畢業生求職。

桃園市今年已受理3311家、6910人資遣通報，其中受疫情影響有931家、3450人，以住宿及餐飲業、運輸及倉儲業、支援服務業與藝術娛樂及休閒服務業為主，桃園和中壢就業中心和各區公所馬不停蹄幫忙辦理失業給付、受理安心即時上工與就業計畫，其中「安心即時上工計畫」已有2050人申請、130人推介中、612人推介未錄取、1199人已派工。

就服處為協助民眾求職及廠商求才，也同步辦理小型徵才活動，共邀請13家廠商、釋出約1000個工作機會，包含電子業、食品製造業及服務業等多元產業，參加者眾，幾乎坐滿會場，共有375人參加、投遞履歷405人次，初步媒合285人、媒合率約7成，其中有北科附工4名應屆畢業生結伴前來，李杰恩說，對餐飲類有興趣，除了上網找工作，也希望給自己多點機會。

就業服務處長劉玉儀說，往年都會在大專院校或室內活動中心舉辦大型徵才活動，卻因為疫情縮小規模，每月在桃園、中壢就業服務中心辦理3、4場，隨著疫情趨緩，市長鄭文燦指示6月起恢復辦理大型徵才活動，將在飯店、大型餐廳舉行，其中5場次已出爐，首場6月18日將在中壢海豐海鮮餐廳登場，將有40間以上廠商，接著八德廣豐新天地、尊爵大飯店、鉑宴會館與住都大飯店也都會有，除讓畢業生能夠求職，也為飯店或餐廳增添人氣。

(中時 )