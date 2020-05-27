曾任飢餓三十代言人的JJ林俊傑，以拍攝「我的解飢餐」照片作為響應飢餓體驗的分享。(台灣世界展望會提供)

魏德聖導演希望挑戰成功「一個人的飢餓三十」。(台灣世界展望會提供).jpg

新冠肺炎席捲全球，台灣世界展望會為確保每一位長期響應飢餓三十夥伴們的健康安全，同時配合政府防疫政策，避免大型群聚活動，第31屆飢餓三十人道救援行動遂停止舉辦「飢餓勇士大會師」實體活動，並推出全新型態「一個人的飢餓三十」行動，以不群聚、不限時地，藉著社群媒體、網路傳播等方式，線上延續飢餓勇士大會師的精神！

「一個人的飢餓三十」於5月25日中午正式推出，並由31位藝人名人、3位教會牧者率先號召響應，Bii畢書盡、Janet、JJ林俊傑、巴鈺、王子、王宏恩、王欣怡、任容萱、吳卓源、宋芸樺、李玉璽、李艾薇、李偵禎、昆凌、林彥君、邱鋒澤、夏嘉璐、夏語心、茵茵、高爾宣、婁峻碩、許瑋甯、陳芳語、陳零九、曾國城、舒子晨、黃子佼、楊謹華、鼓鼓呂思緯、鄭元暢、魏德聖共31位藝人名人，以及松慕強、馮珮、廖文華 3位教會牧者，號召台灣大眾一同將對脆弱兒童的關愛與鼓勵，透過飢餓體驗DIY傳遞到最需要的地方，並響應「一個人的飢餓三十」行動，錄製「我的飢餓dancing」影片，或拍攝「我的解飢餐」照片，上傳至台灣世界展望會「一個人的飢餓三十」臉書活動頁，線上集結社會大眾一同關心國內外受戰火、天災、糧荒、疫情衝擊的脆弱兒童，讓飢餓三十人道救援行動，在萬人網路串連中，愛心持續不間斷！

曾參與台灣世界展望會實體飢餓勇士大會師不只一次的宋芸樺表示，今年因為配合防疫政策，需要獨自體驗飢餓，會比以往更加艱難，更要靠意志力激勵自己，讓自己扎實體驗飢餓感受；她將以「我的飢餓dancing」來響應這次活動，「透過肢體語言表達這次的概念，好玩又很有意義！」。

過去曾任飢餓三十代言人的JJ林俊傑，這次則會以拍攝「我的解飢餐」照片作為響應飢餓體驗的分享，「長時間在飢餓狀態的人們，在身體和精神上會有許多我們無法想像的影響和壓力，但願能夠盡自己微薄的力量來讓更多人關注他們的需求。」

許瑋甯則說，會透過和朋友電話或是視訊，大家一起打氣，一起度過「一個人的飢餓三十」。曾與世界展望會一同至非洲莫三比克計畫區的她，這次也特別號召大家響應新型態的飢餓三十活動，「我們可以透過體驗飢餓來理解他們辛苦度過的每一天！」她也特別分享：「雖然覺得自己的力量不夠，但是集結所有人的力量，就像滾雪球，可以給一整個村落，該有的衛生條件以及學校教育！所以，只要我們願意伸手去做，就可以給脆弱兒童生存下去的條件及力量！」

2017年與台灣世界展望會一同遠赴衣索比亞的李玉璽，將會選擇當年前往衣索比亞關懷行的日期做為今年「一個人的飢餓三十」挑戰日，「想到那些孩子們可能是天天都在承受飢餓的感覺，就覺得非常心疼。很希望大家都能在行有餘力的狀況下，多多幫助這個世界上所有的脆弱兒童！」和他一起至衣索比亞的Bii畢書盡，今年也一起率先響應「一個人的飢餓三十」挑戰，他仍不忘當時親眼見證的震撼，「雖然資源很缺乏，但他們臉上卻還是掛著笑容！我們都要好好珍惜自己現在所擁有的，懂得知足！如果你有能力，可以為這個世界多一些奉獻。」

過去曾因為和世界展望會合作，走訪世界許多脆弱角落的鄭元暢也分享，「世界展望會就像是一個眼睛，帶著我們去看到世界上因為內戰、飢荒而需要幫助的地區。親眼看到真的讓我非常的感動，因為一個人小小的力量可以讓另一個生命有如此巨大的變化！」

魏德聖導演則表示，過去曾嘗試過飢餓三十個小時，但並未達成，希望可以藉由這次「一個人的飢餓三十」完成挑戰；他也透露在飢餓的過程，會藉由閱讀來轉移注意力，而第一餐解飢餐將以飽足感的食物為主。

參與「一個人的飢餓三十」的飢餓勇士們，必須上傳「我的飢餓dancing」或拍攝「我的解飢餐」至活動頁面讓愛心於網路串連。台灣世界展望會特別邀請到藍波老師為「我的飢餓dancing」編舞示範，以活潑俏皮的手部動作，搭配由福茂唱片授權金曲歌王王宏恩的輕快歌曲〈是妳〉，透過「30」手勢在眼睛畫圈並轉動，表達飢餓勇士對脆弱兒童的關注與重視。台灣世界展望會呼籲大眾一同關心國內外脆弱兒童的需要，以行動響應「一個人的飢餓三十」，捐款支持「飢餓三十人道救援行動」，搶救戰火、天災、糧荒、疫情下的脆弱兒童！

● 「一個人的飢餓三十」活動辦法，請至飢餓三十活動頁面https：／／www.30hf.org.tw／

● 更多了解「第31屆飢餓三十人道救援行動」，請至台灣世界展望會網站https：／／www.worldvision.org.tw／

(中時 )