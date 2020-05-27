香港男星黃日華出道40年，拍過許多熱門電視劇，像是《射鵰英雄傳》、2代《天龍八部》、《天地豪情》等，曾是炙手可熱的男演員；而黃日華在1988年把長跑8年的女友梁潔華娶回家，後來愛妻在2014年罹患壞血病，他更細心陪伴，後來他也在節目上透露，事業巔峰暫時退隱只為愛妻一句話。

黃日華陪著愛妻梁潔華抗癌多年，今(27)日證實她在昨(26)日不敵病魔逝世，享年59歲；在香港演藝圈黃日華出了名愛老婆，先前女兒黃芷晴曾在節目上炫耀老爸最愛的事物，其中一項就是「喜歡我媽」。

其實在2002年黃日華和香港無線台約滿後，就停止拍戲，人氣如日中天的他瞬間退隱讓眾人相當錯愕；直到前年他參加談話性節目，聊到這件往事，才坦言當年愛妻曾向他埋怨，認為他都沒有把心思放家中，害她們母女好像單親家庭，就決定暫時退隱，並直言「我幾乎每天都在拍戲，可是這個家庭我可以一輩子擁有它」。

(中時電子報)