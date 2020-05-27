大陸經濟在前幾年快速成長之後，進入成長曲線放緩時期，北京當局也自2018年下半年開始啟動去槓桿化政策，使得但使得企業債券違約率不斷提升，但在新冠肺炎疫情衝擊下，大陸今年第一季度 GDP成長率呈現年減6.8%，創下經濟負成長紀錄。此外，新冠疫情對經濟造成嚴重衝急，降準所釋放的資金也只回流到金融市場，無法協助企業度過難關，讓大陸金融體制風險不斷飆升。

據外國財經媒體報導，從2018年以來，中國人民銀行其實已經降準12次，釋出8兆人民幣資金到市場上，加上新冠疫情衝擊，北京當局在今年2月以來進行30條金融支持政策措施，支撐整體市場資金高流動性。

但問題在於，北京同時進行的去槓桿化政策，導致不良貸款急速增加，加上結構性存款不斷提升，也就是說，這些錢最後還是回到金融體系，企業無法順利獲得貸款，經濟成長也被這些泡沫推升，只要泡沫一破滅，大陸將陷入一場金融風暴當中。

數據顯示，截至今年第一季度結束，中國商業銀行不良貸款達2.6兆元人民幣。大陸財政部5月25日公布數據也指出今年前4月國有企業實現利潤達4,120.1億元人民幣，年減63%，狀況持續惡化。中國人民銀行行長易綱坦承，不良貸款風險存在一定後滯性，部分中小金融機構風險持續增加。

先前路透報導，在新冠疫情與陸美貿易戰後座力下，大陸民營企業償還債務面臨極大壓力，從2014年5家陸企違約、違約率0.17％、金額13億元人民幣，2019年飆升至53家，金額暴增至1116億元人民幣，違約率達1.19％，這還不加上疫情爆發後的數據。對此，大陸央行勢必在降準釋出更多資金，維持企業紓困所需貸款，並透過降息鼓勵企業投資活動以及業務，並在與金融市場風險中取得平衡，讓大陸金融體系更加完善。

(中時電子報)