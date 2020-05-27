罷韓倒數10天 高雄人大吐心聲

高雄市長韓國瑜面臨罷免風暴，YouTuber前往深綠市場訪談，有一位高雄人就說，這裡其實沒這麼對立，大家和平相處就好。

YouTuber「民正言順」前往小港區二苓市場、大東文化藝術中心、鳳山商圈及鳳西運動公園、鳳西市場等地，送花給攤商及民眾。指出高雄市不能只有一種聲音，所以透過送花的方式，希望大家減少對立，有更多的愛與包容，也讓民眾談談對高雄市府的內心話。

小港區二苓市場的一位老闆娘表示，嫁來這裡30年了，她認為韓國瑜路鋪得好。

一位女攤商認為，高雄現在路平做得很好，路平啊、還有水溝都通得很好。這次下那麼大的雨，有積水，沒有淹水。另一位女攤商也認為，希望高雄越來越好。

大東文化藝術中心的民眾表示，希望高雄可以更美好、越來越幸福。一位在鳳西運動公園運動的老先生表示，這裡每個人都很正常，沒這麼對立啦。台灣是多元化的，你有你的想法、我有的想法，大家和平相處就好，幹嘛一定要搞對立呢？

(中時電子報)