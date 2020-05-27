龍劭華的女兒陳璇演出《若是一個人》。（華視提供）

華視金選劇場《忘川》再度傳出捷報！該劇奪下2020年美國休士頓影展(WorldFest-Houston International Film Festival)犯罪類劇情片白金獎，是台灣唯一一部獲獎的劇情長片，截至目前為止已拿下5個國際影展獎項。男主角龍劭華聽聞《忘川》再次在國際影展獲獎相當高興，笑說：「導演太厲害了，我很有榮幸沾光，讓我幾乎快成為國際明星」。

龍劭華和女兒陳璇一同演出華視、公視台語台台語精緻劇集《若是一個人》，演出獲得許多好評，對於是否看好女兒未來入圍影視獎項，他說：「我個人覺得以新人來說，陳璇這次主演表現很自然、亮麗，希望能夠有機會可以入圍新人獎，希望啦！」

龍劭華在《若是一個人》劇中詮釋一個老好人，因為自己的妹妹謝瓊煖拋家棄子，把外甥宋柏緯扶養到大，在宋柏緯長大後離家到外地求學的那一場戲，龍劭華即興發揮拿蒼蠅拍打宋柏緯，經典台詞「打你這三下，以後在外面如果做壞事，會想到舅舅。」畫面深植許多觀眾心底，也讓網友稱讚「不愧是金鐘影帝」、「加這段戲太有感覺了」。而從《忘川》隱姓埋名逃亡的殺人犯到《若是一個人》老好人形象的舅舅，龍劭華演出角色千變萬化，他透露近年來一直很想挑戰演同志角色，只是目前沒有機會嘗試。

美國休士頓影展今年邁入第53屆，因為全球新型冠狀病毒(武漢肺炎)疫情影響，發信通知所有得獎延後舉辦典禮，仍未確認正式舉辦日期，導演楊孟嘉透露其實《忘川》原本報名的類型是「外語片」，但影展幫忙調整成「犯罪類型影片」，讓導演覺得挺開心的，因為影片在「表現形式上」做得不錯，能夠在『犯罪類型影片』中得到白金獎，表示我們幕前幕後人員的付出是值得肯定的，因為類型影片不好做，所以能得獎，是給《忘川》劇組極大的鼓勵。

《忘川》在國際影展上不斷為台灣爭光，已拿下包括美國獨立電影獎的卓越獎(Award of Excellence)、奧尼羅影展(Oniros Film Awards)最佳導演獎、日本最高榮譽獨立電影獎(The Top Indie Film Awards)的最佳男主角和最佳編劇，以及最新出爐的國休士頓影展犯罪類劇情片白金獎等5個獎項，在國內也獲得第54屆電視金鐘獎肯定，女主角陽靚入圍了金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角獎，成果豐碩。

(中時 )