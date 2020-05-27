自政府的紓困補助方案上路後，就屢屢傳出，有人即便不符資格也會想盡辦法鑽漏洞請領的荒謬故事。一名網友抱怨，自己的表姐為了領取補助，想借他的人頭去開戶，網友詳細看完故事內容後都直言，「你倒霉 他們都沒事」。

原PO在PTT透露，表姐想和他借名字去開戶，原因是有在領政府補助，怕存款太多不符資格不能領，讓他想起過去學生時代，表姐媽媽（阿姨）因為把錢存在原PO媽媽的戶頭，害他無法申請學費減免，現在要多還7萬塊的學貸，讓原PO十分不高興，想要去檢舉這對母女。

貼文一出，底下網友看到後都直呼傻眼，甚至警告原PO，「當人頭帳戶 弄個不好有刑責」、「騙政府的錢你不要當幫兇」、「這就人頭帳戶啊」、「有人這麼厚臉皮很妙，有人無償答應更妙」。

紓困補助是給真的受疫情影響而活不下去的人，原PO親戚卻想鑽漏洞領補助，網友認為，這就是在騙政府的錢。（摘自PTT）

另外，更有人要原PO趕緊去檢舉，「檢舉下去 七萬賺回來」、「去銀行檢舉他洗錢，查爆她」、「我有遇過出事的，後悔都來不及了」。

(中時電子報)