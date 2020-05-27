歐盟執委會主席馮德萊恩，今天提出規模1.85兆歐元（約62兆台幣）的歐洲振興基金新方案，以幫助受到疫情衝擊慘烈的國家。據報導，這筆經費的主要受惠者，將是西班牙和義大利。

在這項名為「下世代歐盟」（Next Generation EU）的計畫，將協助各會員國重新啟動受到新冠肺炎疫情重創的經濟，確保歐洲能夠反彈再起。這項方案已得到法國和歐盟龍頭德國支持，不過馮德萊恩仍必須說服抱持懷疑論的國家，包括荷蘭、瑞士、奧地利和丹麥。

(中時 )