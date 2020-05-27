挹注活水救經濟！歐盟推62兆新冠肺炎復甦基金 22:402020/05/27 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 西班牙民眾今天在首都馬德里，為新冠肺炎死者默哀一分鐘。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟執委會主席馮德萊恩，今天提出規模1.85兆歐元（約62兆台幣）的歐洲振興基金新方案，以幫助受到疫情衝擊慘烈的國家。據報導，這筆經費的主要受惠者，將是西班牙和義大利。 在這項名為「下世代歐盟」（Next Generation EU）的計畫，將協助各會員國重新啟動受到新冠肺炎疫情重創的經濟，確保歐洲能夠反彈再起。這項方案已得到法國和歐盟龍頭德國支持，不過馮德萊恩仍必須說服抱持懷疑論的國家，包括荷蘭、瑞士、奧地利和丹麥。 (中時 ) #歐盟馮德萊恩 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 央視快評：香港絕不能成為國家安全的風險口 08:282020/05/23 兩岸 港版國安法 蔡正元：若陸輸了 香港就變成「中國領土、美國租界」 10:392020/05/23 政治 香港攬炒宿命難逃 04:102020/05/24 時論廣場 張建宗：港版國安法 無損一國兩制 10:462020/05/24 兩岸 談港版國安法 王毅：國安本是中央職權 刻不容緩勢在必行 15:512020/05/24 兩岸 歐洲開源拚復甦 加速課數位稅 04:102020/05/26 全球財經 中華民國台灣，吃瓜子吧 04:102020/05/27 時論廣場 林青霞不見得比她美！62歲胡慧中現在長這樣 17:002020/05/27 娛樂 《國際經濟》歐洲將宣布振興方案 擬提振股債匯三市 15:402020/05/27 財經 山區連日降雨 泰安苗62線落石砸車 17:542020/05/27 社會 國際熱門新聞 比97移民還誇張 香港掀逃難潮 - 國際 被推特當眾難堪！川普炸裂開罵 - 國際 74歲川普沒事吧？站不穩前後晃畫面曝光 - 國際 繼美英之後 日本也計畫封殺大陸電訊產品 - 國際 西班牙男性被騙4年 以為吸大麻結果是香菜 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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