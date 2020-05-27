八大行庫受理紓困金額將破6,000億。根據財政部截至25日的最新統計顯示，八大行庫合計部會專案、自辦紓困的紓困總受理金額，已達5,953億，即將破6,000億大關，受理戶數已來到64,560戶，目前已核准56,413戶、核准金額達4882億元。

若再比對金管會所公布的全體國銀紓困統計，截至25日為止，全體國銀投入紓困的受理申請戶數，已有10萬3520戶、金額為8,208億，另核准89,468戶、6,620億，若以此計算比重，在受理或核准戶數上，公股佔比63％，金額佔比則高達73％。

在各大行庫的上述統計裡，核准戶數最多的前三大行庫分別是合庫、台企銀、土銀，分別為13,998戶、9,697戶、6,105戶，其他5家公股行庫亦全部超過5,000戶，核准金額的前三大，則為台銀、合庫、華銀，分別核准911億、810億、及762億，其中，台銀的受理申請金額，迄今已破千億大關，合計已受理申請1,041億。

另央行最受外界矚目的小規模營業人紓困，最新統計顯示，截至5月26日止，已撥貸38,258戶、核准金額約183億，其中，承作量最大的合作金庫，受理戶數已破萬為11,394戶、核准9,777戶，另前五名還包括了台企銀核准5,138戶、兆豐銀4,315戶、一銀2,864戶、華銀2,167戶，而土銀、京城銀則分別以2,166戶、1,730戶居第六、七名。

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