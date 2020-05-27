美國木材期貨價自4月初以來大漲，除了木廠產量減少外，專家認為美國房市已觸底回升帶動營建業景氣，和居家修繕工具與材料零售商業績上揚，都成為激勵木材價格大漲的動能。

雖然CME木材7月期貨價周二每千板英尺（1mbf）下跌近3％收356.8美元，但跟4月1日低點相較累計大漲45％。

各主要大宗商品在相同時間裡，木材價格漲幅僅落後於汽油與原油。自3月底以來，汽油價與原油價分別累漲81％和62％。因為美國陸續解除封閉措施後，民眾生活逐漸恢復正常而增加汽油等需求。

新冠肺炎疫情衝擊美股在2月中急跌，木材7月期貨價從2月21日的468.8美元高點開始暴跌，到4月1日低點時累跌24％。

美國營建業活動通常在春季後開始增加，但疫情打擊經濟，讓人擔心營建業難以復工，北美木廠紛紛減產甚至停工來因應。專家估計北美4月每天木材產量較往常大減三分之一。

儘管營建商和建材零售商恢復木材需求，激勵部份木廠增產，但加拿大重要木材商Interfor評估，木材產量仍較往常減少約20％。在供應減少和需求回升之下，外界認為木材價格自然會被帶動起來。

木材報價商Random Lengths上周報告指出，各種類木材供應都出現緊張情況。目前木廠接到的訂單已排到6月下旬。

木材商在停工後，不可能立即完全恢復正常生產，即使Interfor是北美第四大木材商，但其目前產能也只有50％。

外界看好Interfor受惠營建商趕進度而增加需求，其股價自3月23日低點到周二止，已累計飆漲92％，遠遠超過標準普爾500指數同期逾30％的漲幅。

美國房地產網站Zillow經濟學家歐森（Skylar Olsen）5月初認為美國房市已經觸底，景氣將可望繼續回升。

(工商 )