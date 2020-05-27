黃日華當年不滿電視台為宣傳亂炒他與蔡少芬緋聞，怒碎玻璃搞得自己血流如注。(本報系資料照)

港星黃日華與妻子梁潔華相識相戀近40年，更陪伴妻子抗癌長達7年，他今(27日)悲痛證實妻子已於昨日器官衰竭逝世，消息傳出令外界鼻酸。個性火爆而被封為噴火華的他，多年前更曾因為遭瞎爆與蔡少芬的緋聞，一怒打爆化妝室玻璃門，之後為了避嫌，更不敢與蔡少芬有任何交談。

黃日華1983年與翁美玲演出港劇《射鵰英雄傳》，奠定他一線小生地位，與湯鎮業、苗僑偉、劉德華、梁朝偉並稱「無綫五虎將」。而黃日華更是演藝圈出了名的好男人，曾有名言「老婆對我來說，是我一生中最重要的人物，我一定要給她最好的疼她保護她愛護她。」

他出道多年，唯一一段緋聞就是婚後、1995年拍攝《包青天》與蔡少芬的超瞎婚外情。有傳他當下得知報導，知道自己被電視台利用宣傳，一氣之下赤手怒碎化妝室玻璃門，搞得自己血流如注，還要送醫縫針。

事後他也親自向媒體證實傳聞，坦言因為委屈自己明明沒做過這樣的事，還要被傳這麼嚴重的緋聞，才會怒碎玻璃，黃日華過激反應連同劇男星狄龍也看不下去，忍不住念他這樣做值得嗎？

(中時電子報)