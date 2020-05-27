4月宣告因疫情取消的漫畫博覽會，竟因疫情趨緩而意外回歸？自2009年起承辦漫畫博覽會的揆眾展覽事業股份有限公司，近日匯集動漫、電競、玩具三元素，打造「2020台北國際ACG博覽會」，預告展出內容將包含動漫、輕小說、公仔等周邊產業，滿足喜愛ACG動漫潮流文化的粉絲，展覽將在原定漫博檔期登場。

揆眾展覽事業股份有限公司22日於「2020台北國際ACG博覽會」臉書粉絲專頁更新展覽介紹，預告「原定於2020／7／30至8／3舉辦的第二十一屆漫畫博覽會，因受新型冠狀病毒影響而確定取消辦理；主辦單位揆眾展覽事業股份有限公司，將同檔期之台灣國際電玩電競產業展暨虛擬／擴增實境應用展、第五屆台北國際電影玩具暨玩具創作大展，彙整相關產業鏈，專為粉絲們打造夏日限定場 『2020台北國際ACG博覽會』，疫情過後隆重登場。」

漫博取消使不少動漫迷失望不已，雖目前台北國際ACG博覽會官網上尚未釋出更多活動資訊，但揆眾展覽也透露「展出內容豐富多元，囊括動畫、漫畫、輕小說、公仔、玩具、電玩、電競、數位娛樂及相關周邊產業，以滿足喜愛ACG動漫潮流文化的粉絲。更期待支持我們的朋友們，能再同聚，共度夏日唯一的熱情盛會。」

漫畫博覽會自1995年舉辦至今，由中華動漫出版同業協進會領銜主辦，原為兩年一度的活動，自2004年開始一年一度舉辦，固定於暑假登場，活動天數5至6天，近年總參觀人次平均突破50萬，是台灣動漫迷年度盛事。舉辦21年以來，僅因SARS疫情及新冠肺炎疫情取消過2次。

(中時 )