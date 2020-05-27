人夫睡了別人有夫之婦，正宮妻苦無證據，怎料，「小三」的老公先發難，控告人夫與妻通姦；這可樂了「正宮妻」，據以提告丈夫與「小三」有染，在這錯綜複雜的曖昧關係，算是扳回面子。

這名正宮老婆是與老公是住在南部地區經營一家機車行，後來夫妻感情出現變化，雖然分居，但是並沒有離婚。據她指控，丈夫在兩人分居期間，與另一名已婚女子經常傳「妳這樣會讓我晚上睡不著」、「我覺得你快把持不住了」等曖昧簡訊，質問丈夫是否外遇，卻得到冷漠回應，反而要求趕緊簽字離婚。

不過，人夫與別人的人妻「偷來暗去」終究紙包不住火，這名人妻「小三」的老公也發現被妻子戴綠帽後，氣得怒告機車行老闆侵害配偶權，這時讓機車行老闆娘可以確定丈夫真的出軌，於是也提出求償50萬元精神撫慰金。

不過機車店老闆在檢警調查時，供稱自己平時住在機車店樓上，習慣在深夜跟朋友傳訊息聊天，而人妻「小三」也說，不知道對方已結婚，有時候去機車行聊天聊的太晚，才會被留宿在客房，並沒有睡在一起，而且對話曖昧不能代表有姦情。

判決書指出，審酌兩人對話紀錄，認為已經超出一般已婚男女正常社交範圍，且小三多次夜宿機車行，明顯有破壞他人婚姻之疑慮，因此最後判處小三及機車行老闆應賠償老闆娘3萬元精神賠償。

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(中時電子報)