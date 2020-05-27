郭彥均、莎莎近日主持八大綜合台《WTO姐妹會》，探討台灣中醫療法，郭彥均分享自身經驗，因長期姿勢不良，造成頸部無法靈活轉動，甚至嚴重到頭只能轉45度就過不去、還會頭暈，「去看中醫時，中醫指著我肩頸的某個地方說那邊太緊了，接著幫我針灸、拔罐、放血，沒想到血放出來時居然是黑色的，神奇的是，放完血後，我整個頭就瞬間可以自由轉動了。」

郭彥均解釋，這名中醫治療是合法的，不僅讓他相當安心，也讓他在治療過後感覺整個人輕盈不少，超舒服。各國新住民也大談中醫，一致認同台灣中醫療法，美國歐陽姍更形容中藥味道很香，熬煮後甚至比枇杷膏好喝，法國Anna也坦言，曾藉由中醫改善身體，本來看到針灸、拔罐還會害怕，沒想到最後自己也一試成主顧。

莎莎坦言，以前都誤會針灸是給減肥的人使用，直到近期因為頭痛去看中醫才改觀，醫師幫她在頭上針灸，「沒想到針一針我就好了耶！那一整個月就都沒有再頭痛過了，真的超級神奇。」不僅如此，看中醫也像在看心理醫師，莎莎分享有一次看中醫，醫生只是敲敲她肚子，就問：「妳最近是不是受到很多委屈？很多事情都不能講出來？整個都悶在肚子裡面。」她當下非常震驚，「中醫師真的好準，跟心理醫師一樣，我真的覺得很可怕，也因為她說中我的心聲，讓我忍不住大哭了好久。」

(中時 )