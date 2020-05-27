新冠肺炎疫情肆虐全球，旅遊業也因此受到重挫，而有部分國家疫情已逐漸趨緩，下一步便是要開始復甦經濟及旅遊觀光產業，而目前仍維持0確診的帛琉可能在低風險國家旅遊政策名單內，紐西蘭與越南也都在討論範圍中，而帛琉則是主動邀請台灣「建立安全旅遊圈」，因此帛琉可望成為第一波放寬旅遊限制的國家。

根據《周玉蔻嗆新聞》專訪，指揮中心指揮官陳時中受訪時表示，目前要正常出國旅遊還有段很長的路要走，被問到7月旅遊返國是否一樣要隔離，陳時中則表示大部分都要。而指揮中心確實有收到外交部所提出各方需求，目前正研擬如何透過國與國之間的認證來逐步鬆綁邊境管制。

至於目前仍維持0確診的帛琉是否可能出現在首波旅遊返國「不須檢疫」的名單內，民進黨立委王定宇指出，帛琉釋出善意，主動邀請台灣建立安全旅遊圈，希望外交部與疾管署能盡快研擬計畫回應帛琉。因此，帛琉可能將成為第一波放寬旅遊限制的國家，而紐西蘭與越南疫情也逐漸控制，也在討論範圍中。

(中時電子報)