韓國國防採購計劃管理局（DAPA），剛批准了一個2.8億美元(84億新台幣)的研發計劃，設計韓國自製的近迫武器系統（CIWS）。

防衛世界( Defense World)引用韓聯社週二報導，這項計劃將在明年開展研發工作，期望在2030年完成。

近迫武器系統是軍艦的最後防線，攔截與摧毀來襲的反艦飛彈或是飛機，目前分成快砲式與飛彈式，快砲式包括美國的「方陣系統」(Phalanx Close-In Weapon System)、俄羅斯AK-630、荷蘭門將系統(Goalkeeper CIWS )、瑞士萊茵金屬GDM-008 等等，快砲式CIWS ，使用極高射速的快砲，來擊落來襲的威脅物。

公羊飛彈，目前最受歡迎的近迫武器系統。(圖/美國海軍)

飛彈式則是以短程飛彈來迎頭攔截，最有名的是美國的RIM-116「公羊飛彈」(RAM)，俄羅斯的「海鎧甲-S1」也走這個路線。而中華民國中山科學院研發中的「海劍羚系統」，也是一種飛彈式近迫防衛武器。

韓國軍艦大多數使用美國的CIWS系統，包括方陣系統與公羊飛彈，另外，在世宗大王號驅逐艦，則安裝荷蘭門將系統，韓國的考量是，門將系統的快砲口徑採用30公釐，威力比美國方陣快砲的20公釐來的更好。

(中時電子報)