新冠肺炎疫情重創許多行業，航空旅遊業尤其大受影響，由於多國封閉邊境，國際航班幾乎全面停擺，飛機製造商波音（Boeing）業績也遭重擊，4月預告計畫要裁員全球16萬名員工的10%。航空航天專業工程人員協會（SPEEA）發言人透露，已接獲波音公司要裁員的通知。

根據《路透社》報導，受到疫情衝擊，讓波音公司在4月僅交付6架飛機，而今年的1月和4月更是完全沒有新訂單，還被客戶取消108架737 MAX的飛機訂單，是自1962年以來最慘的處境。

今年4月，波音執行長大衛·卡爾霍恩（Dave Calhoun）就提到，公司已採取行動，實施自願離職計畫、提前退休及非自願離職等方案，目標是將員工人數減少約10%。他指出，商用飛機部門、服務部門及企業總部，將是裁員幅度最大的部門。

航空航天專業工程人員協會進一步表示，已經接獲波音公司的通知，將於29日宣布在美國進行大規模裁員，而大約會有1300名工會成員自願離職，波音公司目前對此尚未做出回應。

航空航天專業工程人員協會是由17600名波音公司在美國的員工所組成，成員遍布於華盛頓州、堪州、俄州、猶他州、德州、加州和佛州。

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(中時電子報)