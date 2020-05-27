民眾在網路上分享，全聯的「阪急麵包」均價只要30元，便宜又好吃！（摘自臉書：我愛全聯-好物老實説）

全聯福利中心是國內民眾常去的社區型賣場，近年來陸續推出各項便利服務，還會與其他品牌推出聯名商品。有民眾在網路上分享，在逛全聯時驚見「百貨公司等級」麵包，且均價只要30元，瞬間討論度爆增，眾人直呼：哪裡可以買？

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上表示，「全聯阪急麵包，均一價每個30元，現正特價中4個100元，吃起來鬆軟而不油膩，值得推薦。」特別是一款叫「蜂糖大丹麥」的麵包，不論大人、小孩都很喜歡，讓原PO直呼「全聯也能買得到百貨公司等級麵包」。

貼文一出，詢問度馬上升溫，網友紛紛表示，「哪裡有？」有網友更指出，這最幽會的，「最便宜我買過買二送一，三個60」而內行人馬上就看出，這是全聯和日本阪及90年烘培老店合作的商品，全台在限定店家做販售。表示「阪急麵包好吃！」、「我覺得價格跟品質都還能接受耶！買了幾次給我家孩子當早餐」。

有網友指出，各家店特價不太相同，這間被網友跪求地址的店家是位在台中的「全聯軍太店」，位在北屯區軍功路1段，建議大家可以去官網查詢家裡附近的全聯有無沒有販賣這款阪及麵包。

(中時電子報)