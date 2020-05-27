有民眾從東港下班，要回去林邊，快到高速公路的沿海路上還在積水！讓這民眾直呼：韓市長真棒！羨慕高雄市民！(圖/韓國瑜臉書)

豪大雨從昨天晚間到今天上午狂炸高雄市、屏東縣，各地日雨量累積多達200毫米以上。雨停後，高雄地區迅速退水，而屏東縣下午五點多，有民眾從東港下班，要回去林邊，快到高速公路的沿海路上還在積水！讓這民眾直呼：韓市長真棒！羨慕高雄市民！

韓國瑜下市臨時取消宣傳行程，因應雨情改往災害應變中心坐鎮。晚上在臉書向市民回報治水情況，他指出，「前往岡山壽天路與岡山路口視察抽水井設施，岡山區農會綜合大樓前路口過去20幾年來偶有淹水，由於舊排水系統功能不佳，因此水利局積極籌措經費，利用路旁空間設置抽水井，並搭配抽水機，挖管路連通將積水引往箱涵排疏，所幸今日降雨沒有傳出積水。此外，水利局下周也會針對該路段旁2百公尺側溝規劃改善防汛，市府將全力支持水利預算，改善積淹水問題。」

反觀屏東縣長潘孟安也在臉書表示，「防災中心全面警戒，隨時監控天氣資訊，消防局各分隊也持續查報各地水情。」但是，民眾「從東港下班，要回去林邊，快到高速公路的沿海路上還在積水！」讓他照相貼圖證明林邊沿海路淹水不退，與高雄市相差甚遠。該民眾感慨直呼：羨慕高雄市民！其他網友則對韓國瑜喊讚：「市長跑岡山巡視辛苦了！為高雄爭取經費改善市民生活，揪甘心。感恩市長！」

(中時電子報)