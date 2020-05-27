與親朋好友開心聚餐吃火鍋，竟然「蛆從天降」！如此恐怖的一幕嚇壞顧客，不僅桌上掉落許多蛆蟲，甚至爬到顧客身上，不停蠕動的白點點，瞬間讓人毫無食慾，店家則解釋是停業太久的關係。

宋姓男子與友人，日前在大陸四川一家火鍋店用餐，正大快朵頤時，突然發現桌上有許多白點，仔細一看連身上也有，且這些白點不斷蠕動，原來是被「蛆蟲大軍」入侵，宋男用手機拍下令人感到不安的畫面，只見這些蛆在餐桌上、椅子上到處亂爬，影片十分噁心。

宋男表示自己是這家火鍋店的常客，從沒遇過這種事情，直到蛆蟲爬到身上才發現，而店處理方式讓宋男相當不滿，原本店家幫他們換座位，之後又說退錢、請他們離開，因此宋男當場報警，雖然警方到場協調，但後續仍沒有獲得妥善處理。

針對蛆從天降，店家解釋與食品衛生無關，表示因為肺炎停業一段時間，重新開業後第一件事就是消毒滅蟲，「我們也不知道蛆從哪裡來，該清理的地方都清理了，但是天花板裡面我們清理不了，也沒辦法」，之後也會加強清潔；但針對宋男要求一人給予400人民幣做健康檢查，店家回應無法接受，雙方目前未達成共識。

(中時電子報)