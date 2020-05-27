55歲「三金影帝」吳朋奉25日因腦中風昏迷逝世，震驚娛樂圈，曾和他合作多部作品的圈內好友陳竹昇心情久久無法平復，26日深夜才發聲悼好友，憶及兩人相識的過往，讓不少人都看哭了。

吳朋奉是外省第2代出身，卻說得一口好台語，陳竹昇回憶兩人剛認識，就是對方問自己：「你到底幾歲啊？你台語不錯喔！像老一輩的台灣人講的台語⋯。」後來兩人陸續一起演戲，演過警官與警員、鐵工和學徒，更在《阿莉芙》演出同性情侶，默契絕佳。

陳竹昇和吳朋奉在《阿莉芙》演同性情侶。（資料照）

陳竹昇表示兩人很聊得來，不在意年紀、劇場資歷就成了好朋友，連導演莊益增都說：「我和朋奉沒在交不喝酒的朋友啦！你，是第一個！」陳竹昇還透露吳朋奉喝醉後常很盧但也很可愛，有次對方醉後說一大堆聽不懂的話，卻又突然冒出一句「恁那會對我這好啦⋯⋯」就昏過去了，讓陳竹昇只能無奈笑說：「啊就你名字取的好啊～」最後，陳竹昇也感性說：「只是⋯朋奉哥啊～你知道嗎？今天朋友們都在念你、想你⋯」

陳竹昇2017年憑《阿莉芙》拿下金馬最佳男配角獎，上台不忘感謝吳朋奉的鼓勵，「哥哥，你如果不覺得我漂亮，全世界沒人會覺得我漂亮。」原來他是因為演對手戲的是吳朋奉，才敢放心挑戰跨性別角色，如今一番喊話讓不少粉絲看了眼眶跟著泛紅。

(中時電子報)