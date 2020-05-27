2020年快過了一半，各種天災、人禍的頻爆出，人稱「國師」的星座專家唐綺陽說，2020年至今，只發生一件事，那就是「疫情衝擊」，而後是隔離、社交距離、網路化、遊戲規則一夕就變。她提醒難題已逼到眼前，硬著頭皮都得往前走。

唐綺陽指出，2020至今，水瓶能量展現，然後是企業倒閉、失業衝擊、金錢慌、糧食慌，種種劇變讓人不知所措。她預測，2020下半，真正的挑戰才要來臨。

唐綺陽預測下半年的星象特色是：會有許多「對分相」，會有整整半年的火星牡羊，會有天王星逆行。一切都意味著，難免有「撕裂、對立、選邊站」的劇碼，人們會跟著自己的價值觀做出選擇，而跟著經歷或起或落的未來。

唐綺陽坦言世界已不再容許模糊以對，誰都得在自己的生涯圈中做出選擇，她打趣問說：「是不是覺得，老天功課出不停？」不過，她認為正因為如此，大家才會「甘願動到腦細胞」去深刻思索人生，「承平時期真的會讓人變得平庸，因為人有貪圖享受的劣根性。」

她預測，2020下半，真正的挑戰才要來臨。有「撕裂、對立、選邊站」的劇碼。(圖/摘自唐綺陽占星幫FB)

(中時電子報)