新冠肺炎在台灣疫情趨緩，指揮中心將陸續解禁各項管制，口罩也將在6月1日自由販售，但會持續實名制。經濟部長沈榮津今天(27日)在記者會上特別提到因市場競爭緣故，自由買賣也可能低於5元，被認為是口罩「5元」天花板價，引爆業者怒火，晚間經濟部也改口澄清並非強制規定。

沈榮津在記者會上感謝國軍，並宣布國軍支援將在6月1日退場，一般醫療口罩將由全面徵收改為每日提供800萬片定額徵用，並維持實名制購買制度，一片價格依舊為5元。接著沈榮津話鋒一轉，表示通路商、廠商若要有競爭力，口罩價格可能會比5元還低。此話一出引發業者不滿，質疑經濟部強硬訂下口罩天花板價格，相當不合理。

根據《中央社》報導，晚間經濟部官員對此解釋，由於實名制會繼續實施，因此5元價格僅是給業者參考依據，並非強制限定價格，沈部長也提到會尊重市場機制，讓民眾自由選擇購買通路。

(中時電子報)