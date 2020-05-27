孟晚舟案 加拿大法院27日裁決各界矚目 23:582020/05/27 中時電子報 郭匡超 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 孟晚舟的引渡官司將在台北時間28日凌晨2時宣判。（圖片取自美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院將在當地時間5月27日(台北時間28日凌晨2時)就孟晚舟案的「雙重犯罪」問題做出裁決。 對該訴訟案，加拿大總理特魯多稱，無論法院如何判決孟晚舟案，加拿大政府無需為獨立司法系統的決定道歉或解釋。 不過，中國外交部發言人趙立堅表示：中方在孟晚舟事件上的立場是一貫的、明確的。美加兩國濫用其雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯中國公民的合法權益，這是一起嚴重的政治事件。 (中時電子報) #孟晚舟案 #孟晚舟 #裁決 #中國公民 #加拿大 也許您會感興趣 推薦閱讀 是否構成「雙重犯罪」？ 加拿大孟晚舟案 27日裁決 04:102020/05/24 全球財經 加拿大勞動市場急凍 04:102020/05/24 專題周報 全球財經周報》加拿大勞動市場急凍 17:222020/05/24 財經 用不用華為 加拿大仍沒給答案 19:402020/05/26 財經 加拿大將宣布孟晚舟案裁決結果 陸外交部回應 22:582020/05/26 兩岸 【錢櫃運動場5】傳裸照自報長度 情慾糾紛交「韓大特」裁決 08:062020/05/27 社會 專家稱孟晚舟獲釋機率大 引渡案本周可落幕 09:592020/05/27 國際 超荒誕！突收8年前網購包裹 他打開笑了 17:302020/05/27 社會 孟晚舟案宣判在即 加拿大人：無論結果我們都是輸家 17:272020/05/27 財經 華為追殺令開端！ 孟晚舟案惹出的貿易戰火 21:552020/05/27 財經 國際熱門新聞 孟晚舟案 加拿大法院27日裁決各界矚目 - 國際 比97移民還誇張 香港掀逃難潮 - 國際 梅根和凱特王室大戰 全由她點燃 - 國際 74歲川普沒事吧？站不穩前後晃畫面曝光 - 國際 航空業難敵疫情衝擊 波音公司：29日宣布在美大裁員 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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