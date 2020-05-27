加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院將在當地時間5月27日(台北時間28日凌晨2時)就孟晚舟案的「雙重犯罪」問題做出裁決。

對該訴訟案，加拿大總理特魯多稱，無論法院如何判決孟晚舟案，加拿大政府無需為獨立司法系統的決定道歉或解釋。

不過，中國外交部發言人趙立堅表示：中方在孟晚舟事件上的立場是一貫的、明確的。美加兩國濫用其雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯中國公民的合法權益，這是一起嚴重的政治事件。

(中時電子報)