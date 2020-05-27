彩券一張在手，希望無窮！威力彩截至27日為止，已經連槓30期，預估頭獎獎金可望上看5.8億。中華民國星相學會副理事長小孟老師分析，這4大星座、4生肖的財運超旺，他還加碼透露最佳幸運時辰為「下午15時至19時」。

威力彩創下連30摃紀錄，28日（周四）開獎的威力彩第109042期開獎，第一區中獎號碼為28、29、03、18、04、14，第二區中獎號碼為04號。派彩結果，頭獎摃龜，已連30摃，台彩預估下期頭獎累積金額上看5.8億元。

根據三立新聞網報導，中華民國星相學會副理事長小孟老師，分析這4星座財運超旺，不妨買張彩券碰碰運氣。

第4名：水瓶座（1/21～2/19）

土星5月28日在水瓶座，顯示偏財機率旺盛，若能在下午3：00，配戴著金色物品前往買彩券，獲得大獎的機率很高。

第3名：摩羯座（12/23～1/20）

木星落在摩羯座，代表吉詳之兆，建議摩羯座的朋友可憑著自身感覺能力猜測號碼，從身邊的人事物開始推測數字，祝好運成為億萬富翁。

第2名：雙子座（5/22～6/21）

太陽、水星、金星落在雙子座，顯示雙子座好運非常旺盛，5月28日雙子座能得財神眷顧！建議雙子座的朋友透過冥想過程中來得到一些號碼。雙子座5月出生，透過冥想號碼＋5或－5，或許能驅動偏財數字中到大獎。

第1名：雙魚座（2/20～3/20）

雙魚財運驚人！小孟老師建議，可到五路財神廟，準備5罐水，請神明加持，水能化為財水，可喝下再到投注站透過電腦選號，說不定就能成為威力彩得主。

另外，5月28日最旺為龍、蛇、虎、猴，這4生肖不妨試試手氣。小孟老師表示，5月28日求財與購買威力彩最佳時間為下午3：00至晚上7：00。其中，下午3：00至下午5：00不利於北方;晚上5：00至晚上7：00不利於西方。

(中時電子報)