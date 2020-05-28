27日晚間在台南球場進行的中信兄弟、統一獅之戰，兩隊互相超車，打完前2局黃衫軍4比0領先，但獅隊4局下灌進6分，逆轉超前，比賽中段反以7比4佔上風。不過中信兄弟在7、8局又把比數扳成7比7平手，僵持到正規的9局打完，雙方都未再添分數，陷入膠著狀態。

進入到延長賽第11局上，獅隊後援投手劉軒荅控球出狀況，加上守備失誤，中信兄弟無人出局攻佔一、二壘。接著張志豪適時一壘安打，送回二壘上代跑的林書逸，打破平手僵局，比數8比7開始超前。

獅隊陣腳不穩，再被詹子賢、高宇杰補上一壘安打，加上1次四壞、1次觸身球，中信兄弟這半局攻下4分大局，以11比7領先。

下半局獅隊獲得2次四壞、1次失誤，攻佔滿壘時，接著陳重羽、林祖傑安打，獅隊扳回3分，追成10比11只落後1分。中信兄弟換下後援投手官大元，使用第9任投手彭識穎，終於讓陳傑憲擊出再見雙殺打。但獅隊要求電視輔助判決，結果維持原判、中信兄弟才以11比10獲勝。

拿下勝投的是中信兄弟後援1局、無失分的謝榮豪，個人本季首勝入袋；救援成功彭識穎，單場MVP張志豪；敗投則是獅隊劉軒荅，比賽時間5小時11分，差一點形成跨日大戰。

此外，獅隊林祖傑在4局下揮出的3分全壘打，除了是其個人本季首轟，也幫助獅隊把單季連續全壘打延續至23場，繼續寫紀錄。

(中時 )