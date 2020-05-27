高雄市長韓國瑜深陷罷免危機，前立法院長王金平想協助。名嘴邱明玉透露說，王金平確實是想要幫忙韓國瑜，只是對於怎麼幫他。韓國瑜還是一直未能給他答覆。

邱明玉在政論節目《新聞面對面》中表示，王金平確實有這個心，他想要寫一封公開信，說他如果可以放下的話，大家都可以放下，但是他拋出這樣的一個訊息出來後，看來是有點一頭熱，因為包括他的幕僚，確實是反對的。王金平是想要幫，可是韓國瑜一直沒跟他答覆，說到底要怎麼幫他。

邱明玉指出，這個其實不只是王金平的困境，也是馬英九或江啟臣等國民黨人的一個困境，就是大家都極盡全力想幫忙，但前提是，韓國瑜一直不定調，到底是要冷處理，還是要升高對立，這部分韓國瑜之前並沒有定調，是5月多時，才開始定調，國民黨終於懂了，原來韓國瑜是要冷處理。

邱明玉點出，冷處理有冷處理的幫法，包括國民黨可以做文宣，而且比較不觸法，如果說它的所謂的那個冊子，交給國民黨來做，那就不會有違反行政中立的問題。國民黨主席江啟臣也有點騎虎南下，傳說6月5日要去坐陣，後來又馬上縮回來。

(中時電子報)