罷韓投票六月六日登場，警政署長陳家欽竟稱風聞有黑道將在投開票所「監票」，要求高雄市警局研擬相關強制執法手段，阻絕黑道監票。此言一出，綠營民代、名嘴、網軍樂壞了，找到題材可以抹黑韓國瑜。果真，民進黨市議員陳致中立即在臉書po文：「黑衣人監票，國瑜機器動得很厲害！！」

警政署長陳家欽26日南下高雄召開罷免案首次治安維護工作專案會議，陳家欽會中突然宣稱，風聞有黑道將在投開票所「監票」，要求高雄市警局研擬相關強制執法手段，阻絕黑道監票。但高雄市政府指出，市府尚未接獲黑道監票相關訊息，如果陳家欽有情資，請提供給高雄市警察局；同時呼籲擁有執法權的警政機關首長發言謹慎，在缺乏明確證據前提下，不應憑空穴來風的傳聞就將民眾貼上黑道標籤。

陳致中今晚在臉書蹭罷韓熱度表示，「嘉年華抽黃金、送名車；政績冊、暖心包四處發送；區黨部動員、黑衣人監票；國瑜機器動得很厲害！！唯獨下雨時抽水機不會動...」，其中，連「抽水機不會動」都黑，被網友譏諷「有笑點」。

(中時電子報)