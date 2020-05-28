世界經濟被1隻病毒攪亂一池春水，產、學界莫不關注後疫情時代的經濟局勢將如何發展。總統蔡英文第2任的任期即將展開，在此關鍵時刻，台灣經濟轉骨的藥方是什麼？

「現在全世界都看到台灣，我覺得小英總統第2任一定會把握這個關鍵時刻，全力拚經濟！」1位企業大老既期許也憂慮，他認為台灣靠半導體吃了這麼多年，一直都沒有其他亮點產業；趁著這次抗疫成效，讓台灣品牌和品質在全世界享有最高的信任度，政府此刻最該關心的，應該不只是如何紓困而已，若不趕快振興，就怕疫情結束後，這麼有利的局勢也就變了⋯。

若未有效調整 恐陷入平庸式成長

中華經濟研究院副院長王健全也指出，可以肯定的是，全球經濟結構的轉變已不可逆，政府的當務之急，就是疫情之後台灣產業的復甦與育成。疫情所造成的供應斷鏈、內需衝擊、對出口的影響，以及在當前兩岸關係下，台商轉換市場的陣痛，台灣沒有一項能夠倖免；如果政府不盡快拿出對策，未來很可能就此陷入平庸式成長。

但是當全球經濟體系的運作節奏由於武漢肺炎畫上休止符兩個月後，中國及歐美都已緩緩邁開復甦的腳步，相對顯得台灣在防疫過程中的超前部署，似乎並沒有延伸至經濟層面。

不過對於未來4年國際經濟局勢的樣貌，總結產、官、學界的看法，有3大趨勢已經確立，分別是美中貿易衝突的激化、全球產業供應鏈的重組，以及多邊貿易協定式微的情況下，取而代之的將是雙邊經濟合作模式。

對照小英選前提出的6大目標，可以看得出是以「創新、投資就業、分配」為3大主軸，並未完全涵蓋上述國內外6大經濟課題。就算其中能夠有所呼應的政見項目，學者也認為，到目前為止，只是「聽到了說法，看不到作法。」

學者也認為，兩岸關係其實「就算有九二共識，也回不去了，」但目前兩岸官方甚至半官方的交流，幾乎已經完全停滯，對台灣絕不是好事。「位在大國旁邊的小國，如果和大國的關係不好，小國的經濟通常也不會好。」

解決低薪問題 建立服務業產業鏈

王健全則提醒，台灣未來的成長動能除了產業轉型，出口市場從中國轉為新南向，也需要更具體的作法，建立通路和供應鏈系統，台商才能落實落地。另外在內需的部分，政府單位如衛福部、教育部、交通部，甚至央行的主管業務，都涉及服務業的範圍，卻缺乏產業化的思考，摒除以管制、規範的思維主導，服務業才能形成產業鏈，提升附加價值，也才能夠解決低薪的問題。

(中時電子報)