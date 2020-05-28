新冠肺炎（Covid-19）疫情當頭，一般民眾都會依照衛生福利部的建議，做好個人衛生防護如戴口罩、勤洗手，不用手觸摸眼、耳、口等部位，保持個人衛生防護，進而降低病毒傳染的可能性。不過，為了避免指甲藏污納垢，洗手後無法將病毒徹底消除，你指甲修剪的長度正確嗎？是否會產生另一種病毒入侵的風險？

手足保健教育協會理事長李安騏表示，指甲如若留太長易藏匿細菌病毒，的確不利於防疫，但反之若剪太短，則又會造成甲下皮萎縮產生空洞的情形，讓細菌病毒有機可趁，因此千萬不要為了防範疫情反而矯枉過正，屆時細菌感染變成蜂窩性組織炎，更是得不償失。

而正確的指甲長度，是將指甲前緣切齊手指指腹，指甲呈現「方甲圓角」的狀態，才是最佳狀態；另外，針對非行動者(長期臥病在床)或是糖尿病患，對於這類指甲修剪的細節更是要注意，由於這些病患的恢復能力以及抵抗力較差，更容易因為細菌病毒入侵產生重大的傷害，所以手部腳部的指甲千萬不可以修剪過短。

此外，由於不少人習慣使用酒精進行手部消毒，長期也易造成手部表面過於乾燥，產生龜裂或細小的傷口，也都很容易讓細菌藏身其中。因此，除做好清潔工作外，手部的維護與保養的重要性更是不容小覷，千萬別讓這些藏在手中的小細節，成為防疫上的大破口。

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(中時電子報)