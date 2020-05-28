「醫生，我覺得我得了疫情焦慮症！」55歲陳太太一踏進診間就自述每天的心情隨著確診人數起伏，出門在外隨時害怕別人不戴口罩或咳嗽；頻繁的洗手噴酒精，手都脫皮了，還是忍不住一直清洗，戴口罩帶到耳朵痛也不敢脫下來。

近期更是整天心神不寧、無法專注、晚上都緊張睡不好，睡醒都全身痠痛、疲累，且常發脾氣，和先生起衝突，提不起勁去處理該做事物，只想逃避，不知該如何是好，因此求診；就醫診斷為適應性疾患伴隨焦慮症，目前門診治療中。

書田診所精神科主任醫師施佳佐表示，因新冠疫情直接或間接壓力，導致有憂鬱焦慮症狀、關係問題、經濟困擾的個案，在疫情期間明顯增加，也有部分原本已有焦慮、憂鬱、恐慌的個案，擔心疫情期間出入醫療院所感染，而未按時回診，自行減藥或停藥，導致症狀加重。

新冠疫情影響層面廣泛，施佳佐說，因疫情引起的壓力來源主要有四方向：（1）健康-擔心自己或家人得病、（2）關係-在家時間變長，原本相處問題暴露，意見相左起衝突頻率增加；為保持社交距離，外出遊玩受限，調劑及緩衝紓壓管道減少、（3）經濟-各行各業影響，收入減少、（4）對未來的不確定感-不知疫情未來走向，影響未來規劃方向，無所適從。

為此，施佳佐提到，當疫情影響到出現下列三徵兆即要注意，適時紓壓緩解，避免病情惡化，可考慮就醫：

1、超過一般預期反應的焦慮、憂鬱及身心不適感：如焦慮、憂慮、情緒起伏大、恐慌、易怒、強迫意念行為、坐立不安、無法靜止感覺浮躁或不耐煩、疲累、無法專注、肌肉緊張、睡眠障礙等。

2、嚴重悲觀負面想法，甚至出現自傷自殺想法及行為。

3、造成自身顯著痛苦或人際衝突、工作能力下降等。

危機可能也是轉機，施佳佐提醒，在疫情期間，有病症仍需看醫生，慢性病者不可擅自停藥，以免病情惡化；學習在家紓壓新方式；正向思考，改變看事情視角；看見自己擁有，珍惜已有，學著感恩；慎選網路資訊，多接觸正能量文章或網路視頻，對於疫情相關內容每看30分鐘就放空一下，以免大量資訊引起焦慮；盤整自己生命中重要大小事的序位，更加了解自己的內外資源及選擇，經由適當的治療及心態上的調整，才不會對生活失去方向。

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(中時電子報)