梅根和凱特的梁子據說早在舉行婚禮時便已結下

長久以來，不斷有傳聞說，梅根和凱特不和的種子，其實早在2年前的婚禮中便已種下。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《電訊報》（The Telegraph）報導，如今上流社交聖經《TATLER尚流》說出了兩人結下梁子的細節。事實上，在梅根與哈利2018年5月舉行盛大婚禮前，她們就為了夏綠蒂等小花童該不該穿褲襪，爆發相當的爭執。

此外，報導說，自從梅根與哈利淡出英國王室後，凱特工作量大增，不僅感到筋疲力竭，也覺得陷入困境。

這篇名為「偉人凱瑟琳」（Catherine the Great）的文章說，一位要求匿名的友人透露，凱特想要遵循王室「禮儀規範」，要當時3歲的女兒夏綠蒂，還有其他花童都穿褲襪，可是梅根反對。

I know this article is controversial but I think it’s more accurate than not. But, I think they missed that she’s very controlled & on guard w/ what we see because she has to be. She’s learned & been taught. It’s not her, it’s her life. https://t.co/hcwJIhpOm6 — HM Queen Laura 👸🏼 (@DustyReign) May 26, 2020

這位消息人士說，婚禮彩排時她們起了爭執，那天很熱，顯然兩人為了小花童該不該穿褲襪各有主見。最後溫莎城堡聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）的婚禮畫面顯示，6個小花童都沒穿褲襪，顯然是新娘最大，最後凱特還是得聽梅根的。不過，反觀2011年4月凱特和威廉王子舉行婚禮時，花童全都穿了褲襪。

劍橋公爵夫婦的另一位朋友透露，在梅根和哈利脫英，拋開王室任務，跑到加州追求自由後，凱特被迫扛起大量工作，雖然對外總是笑容可掬，但心裡氣得要命。畢竟她有3個小寶貝需要忙，根本不想在疲累之餘，還要穿著得體，強顏歡笑。消息人士說，她忙得簡直像是頂尖執行長。

「梅根和哈利一直都很自私，」還有一位消息人士說，「威廉和凱瑟琳真的很想自己帶孩子，薩塞克斯公爵夫婦根本是拿他們的3個孩子來墊背。」不過，王室消息人士澄清，有關凱特對工作量大增不快的說法是空穴來風。

(中時電子報)