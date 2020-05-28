長久以來，不斷有傳聞說，梅根和凱特不和的種子，其實早在2年前的婚禮中便已種下。
據《每日郵報》（Daily Mail）和《電訊報》（The Telegraph）報導，如今上流社交聖經《TATLER尚流》說出了兩人結下梁子的細節。事實上，在梅根與哈利2018年5月舉行盛大婚禮前，她們就為了夏綠蒂等小花童該不該穿褲襪，爆發相當的爭執。
此外，報導說，自從梅根與哈利淡出英國王室後，凱特工作量大增，不僅感到筋疲力竭，也覺得陷入困境。
這篇名為「偉人凱瑟琳」（Catherine the Great）的文章說，一位要求匿名的友人透露，凱特想要遵循王室「禮儀規範」，要當時3歲的女兒夏綠蒂，還有其他花童都穿褲襪，可是梅根反對。
這位消息人士說，婚禮彩排時她們起了爭執，那天很熱，顯然兩人為了小花童該不該穿褲襪各有主見。最後溫莎城堡聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）的婚禮畫面顯示，6個小花童都沒穿褲襪，顯然是新娘最大，最後凱特還是得聽梅根的。不過，反觀2011年4月凱特和威廉王子舉行婚禮時，花童全都穿了褲襪。
劍橋公爵夫婦的另一位朋友透露，在梅根和哈利脫英，拋開王室任務，跑到加州追求自由後，凱特被迫扛起大量工作，雖然對外總是笑容可掬，但心裡氣得要命。畢竟她有3個小寶貝需要忙，根本不想在疲累之餘，還要穿著得體，強顏歡笑。消息人士說，她忙得簡直像是頂尖執行長。
「梅根和哈利一直都很自私，」還有一位消息人士說，「威廉和凱瑟琳真的很想自己帶孩子，薩塞克斯公爵夫婦根本是拿他們的3個孩子來墊背。」不過，王室消息人士澄清，有關凱特對工作量大增不快的說法是空穴來風。
文章來源：Tightsgate! Meghan Markle's rift with Kate Middleton 'was caused by clash over whether Princess Charlotte and the other bridesmaids should wear nylons at Royal wedding'
文章來源：Duchess of Cambridge and Meghan Markle had 'row' over young bridesmaids' tights ahead of royal wedding
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。