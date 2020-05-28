新冠病毒重創全球，正值世界本當共同合力防疫之際，美國與大陸正因病毒起源爭執不下，雙邊齟齬加深。對此，陸抗SARS老將、傳染病專家鍾南山表示，新冠肺炎疫情早遭政治化，讓病毒起源調查這項全球最為重要的科學合作，陷入停擺。

鍾南山在接受《南華早報》獨家專訪時表示，全球的科學家必須合作，組建團隊調查新冠病毒從何而起，以及造成病毒出現的原因。他表示，目前已與素有「病毒獵人」之稱的美國哥倫比亞大學公共衞生學院感染與免疫中心主任利普金（Ian Lipkin）聯繫，共同找尋病毒起源。雖然兩人曾在17年前的SARS疫情就曾合作在陸找尋病毒起源，然而現今他憂心這項研究計畫恐會遭到政治意圖衝擊而停擺。

鍾南山指出，利普金是非常傑出的專家，他可以捕捉並分析關鍵基因，以便辨識病毒起源」，「這恐需要投入大量工作，所涉及的不只抽血檢驗，也包括了對動物的地毯式調查」。但他指出，美國早已將疫情政治化，藉此責備大陸，讓這項計畫陷於險境，並表示「雖然追蹤病毒起源應該是重要的科學問題，有需要科學家之家合作，我也正為此努力；但是現在病毒已遭政治標籤，要進行研究實在非常困難」。

鍾南山表示，大陸政府已調查遭川普政府多次懷疑是病毒起源的武漢病毒實驗室，但並未發現任何不當行為；在美國指控後，大陸疾病預防控制中心與國家衛生健康委員會已派遣特別小組進行調查將近兩周，但調查人員並未發現任何不當行為，且並未發現任何可證明新冠病毒是由實驗室人造；我們也知道，根據他們現有人力、技術與資金，根本不可能刻意製造病毒。

鍾南山也表示，目前已證實最早的案例分別出現在11月的美國、法國以及義大利，所以病毒在大陸通報之前，早已在海外存在一段時間，這是全世界的問題。他也指出，雖然武漢市政府最初下令停止華南海鮮市場運作，藉此防止在內的動物傳播病毒，但調查團隊仍需要找出這些動物在這場大流行是什麼樣的角色。

(中時電子報)