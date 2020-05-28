70年代台灣四大美人之一的胡慧中，外型清新脫俗、身材高挑修長，1979年以《歡顏》打開知名度，演藝之路相當順遂；不過，她的感情路卻很坎坷，不只被迫分手初戀情人，丈夫還被宣判入獄，人再美，似乎仍逃不過命運的玩弄。

胡慧中出演《歡顏》爆紅後，陸續推出《候鳥之愛》、《夏日多情花》、《我歌我泣》、《鞦韆上的小精靈》、《飄零的雨中花》、《大地親情》等文藝片都大受好評，奠定「玉女掌門人」的美名，甚至一度威脅林青霞的地位，但她不願戲路受限，加入香港嘉禾影視公司力求轉型，拍攝洪金寶執導的《福星高照》、《夏日福星》等，從嬌滴滴的玉女成功轉型成打女，《霸王花》的成功更讓她事業再登巔峰，成為「香港首席女打星」。

胡慧中星途順遂，成為家喻戶曉的大明星。（圖／微博）

雖然演藝事業一路順遂，但愛情卻異常曲折，12歲時她認識同村的唐重生，兩人從小一起長大，逐漸產生情愫，正值血氣方剛的少年少女們相愛了，愛得轟轟烈烈、難分難捨，卻在父母的強力反對下被迫分離。多年後，兩人在機場重逢，經過歲月的洗禮，胡慧中已從青澀少女變成當紅女星，唐重生也成立北聯幫，在黑道中叱吒風雲，兩人再度陷入愛河，唐重生還拿出500萬台幣力誓「改邪歸正」，求婚胡慧中成功，原本以為初戀終能修成正果，卻又遭到母親反對，認為兩人身分不匹配，不被祝福的婚姻讓胡慧中很痛苦，常常和唐重生大吵一架，最後，重新走在一起的兩人又再度分開，這一走，居然就是天人永隔，唐重生1999年在街頭被擊斃，據說，他生前對胡慧中仍念念不忘，曾透露：「我對胡慧中的愛始終沒有變過。」

胡慧中和唐重生愛得轟轟烈烈，卻成為彼此的遺憾。（圖／微博）

胡慧中後來嫁給前香港民政事務局局長何志平，兩人育有一女何淦璇，一家三口幸福美滿，婚後她也逐漸淡出螢光幕，專心在家相夫教子，原本以為生活終於回歸平淡，未料2019年何志平涉嫌貪汙，有可能面臨65年的苦牢，胡慧中為了不讓丈夫受刑，低聲下氣四處尋求幫忙，還親筆寫信給法官求情，寫道：「何志平不是一個八面玲瓏、善於交際的人，但絕對是一個真心實意的正人君子、一個大好人，一個現代世間罕有、幾乎絕種的君子！」在她的努力之下，何志平只被判3年牢獄和罰款40萬美元，為了湊足罰款，胡慧中不惜虧本賣房，過著省吃儉用的日子，而她為愛奔走的故事，也令人動容、廣傳成佳話。

胡慧中和何志平結婚22年鶼鰈情深。（圖／中時資料照）

(中時電子報)