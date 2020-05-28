日本政府的內閣會議27日決定，為因應新冠肺炎疫情，再推出第2波的刺激經濟方案。2020年度的第2次修正預算案歲出總額達31兆9114億日圓。事業規模總額約達117兆1千億日圓（約台幣逾33兆元）。加上第1次修正預算案的金額，兩次總額達233.9兆日圓（約台幣逾66兆元）。

日本政府為減輕為房租苦惱的中小企業等的負擔，將設立最高支付600萬日圓（約台幣169.5萬元）補助金的制度。醫療從業人員最高補貼20萬日圓（約台幣5萬6千多元）。

為強化醫療提供體制所提供的緊急支援交付金則達2兆2370億日圓，是第1次修正預算案的10倍以上。

包括財政投融資在內，財政支出共72兆7千億日圓左右。加上民間投資等的事業規模則與第1次修正預算案同樣水準，達117兆1千億日圓左右。

日本將提供業績惡化的企業資金援助，包括針對讓員工休假的企業提供雇用調整補助金，1天的上限額從目前的8千330日圓提高到1萬5千日圓。將提供給地方自治體的臨時交付金提高到2兆日圓。此修正案將於6月8日向日本國會提出，期在6月12日以前成立。

(中時電子報)