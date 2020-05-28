美國國務卿蓬佩奧周三（27日）向國會表示，不再視香港為高度自治，因此不再繼續獲得美國法律所賦予的特殊待遇。

大陸人大上周宣佈將審議涉及香港的《國安法》議案，消息一出，美國參議員立即表示凖備提出一項法案，該法案將制裁在香港執行《國安法》的中共官員和實體，並對與這些實體開展業務的銀行處以罰款。如今，美國國務卿蓬佩奧更稱不再繼續讓香港獲得美國法律所賦予的特殊待遇。

去年反送中條例已使香港成為中美衝突突出的問題，北京指責美國干涉中國內政。近幾個月來，圍繞新冠疫情的輿論戰加劇了中美兩國之間的衝突，而新提議的《國安法》更加劇這種摩擦。

大陸外交部發言人趙立堅用三個「堅定不移」回應美方對港評論：「中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹『一國兩制』方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。」

(中時電子報)