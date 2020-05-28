端午節即將來臨，受新冠肺炎疫情影響，新光三越表示，今年因應端午節預購、送禮需求，擴大線上販售規模，民眾享受免排隊、送禮到府的便利，也讓端午節檔期的送禮業績，預期可順勢成長4％。

新光三越端午節禮品線上販售，APP嚴選三大主題，包括飄香粽禮、閏月添壽和日本靜崗香菇，共24款端午禮品要讓民眾輕鬆選購，其中亦更有多達20款APP獨家販售。

端午節送禮，粽子最應景，新光三越第三度網羅5大地方老店名粽，今年更以「地方特色食材」入粽，來自新竹的海瑞摃丸，加入滷製而成的摃丸為龍丸粽，苗栗的竹南懷舊肉粽加入鮮筍香等，來自台中、網購人氣第一名的大甲王記－荷葉雞腿粽等，再搭配飄香超過55年的萬華惠安四神湯，展現地方食材特色。

此外，新光三越今年也網羅頂級飯店粽與地方排隊名粽，連續兩年榮獲台北米其林推薦－台北美福大飯店「極品粽夏禮盒」、演繹中國傳統美食的台北寒舍艾美酒店寒舍食譜「燕窩紅藜椰黃粽禮盒」等；地方排隊名粽則推薦南門市場老字號以湖州粽聞名的立家「冠軍粽」等，來自各地的美味粽禮，讓消費者不用大老遠排隊，輕鬆品嚐端陽好滋味。

在台灣傳統習俗中，出嫁女兒每逢閏月皆要替娘家父母煮上一碗心意滿滿的豬腳麵線，以此祈求為父母添福添壽，而2020庚子鼠年閏月也恰逢端午佳節期間，因此新光三越也特別為忙碌的子女們走訪全台，網羅一系列專屬「閏月」的人氣豬腳麵線禮盒，有來自屏東熊家「萬巒豬腳麵線禮盒」、屏東林家「添福添壽萬巒豬腳麵線禮盒」等。

呼應時下年輕族群的送禮趨勢，新光三越特別規劃時下最夯的療癒系和創意系甜品；療癒系禮盒為近年人氣高漲的「芋頭控」及熱度始終不減的「珍珠控」精心嚴選。

(中時 )