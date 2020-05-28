2名NASA的太空人赫利（Doug Hurley）和貝肯（Bob Behnken），已在甘迺迪太空中心待命，他們將要搭乘SpaceX公司的火箭與太空船，飛往國際太空站。這是美國太空人自2011年以來，再一次搭乘用美國製造的運載工具進入太空。

火箭發射時間定在美國東部時間5月27日下午3點35分(台北時間5月28日火凌晨3:35分)，目前最大的挑戰是天氣，一個風暴在佛羅里達東北部形成，雖然沒有直撲甘迺迪太空中心，但是側風如果過大就會造成飛行危險，所幸目前的評估，有60%的機率能夠發射。

太空人赫利（Doug Hurley）和貝肯（Bob Behnken），一位46歲，一位51歲。NASA派出他們最資深的太空人進行乘員飛龍的首航任務。(圖/NASA)

乘員飛龍太空船不是直達國際太空站，他們會先繞行地球，並逐步升高軌道高度，直到接近太空站，整個飛行時間長達30小時。

Making History: NASA and SpaceX Launch Astronauts to Space!

航太總署創意總監兼保羅·維茲科夫斯基（Paul Wizikowski）稱，這一次飛行，NASA會有更多直播影像，包括2名太空人在乘員飛龍太空船內部的實況。

包括SpaceX公司、NASA、國家地理、美國自然歷史博物館，都有提供直播連結，在此提供的是NASA的youtube直播連結。

(中時電子報)