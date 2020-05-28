大家都好奇為何李小璐不要賈乃亮這麼好的男人。(取自賈乃亮微博)

今天的娛樂8點半要分享一個帶著淡淡哀傷的故事。因為演出大陸真人秀《爸爸回來了》與女兒甜馨爆紅的賈乃亮，堪稱是演藝圈的高富帥，擁有181公分的俊帥外型，還有名列2019年富比世大陸名人榜第96名的財力，更令人羨慕的是，賈乃亮還是演藝圈赫赫有名的寵妻狂魔！只是他的妻子、金馬影后李小璐不惜背負紅杏出牆的名聲，也要投奔饒舌歌手PG One的懷抱，2019年11月14號的這一天，賈乃亮、李小璐發出共同聲明宣布結束7年婚姻。

賈乃亮當年追求李小璐的過程艱辛，曾自爆「差點把命搭上了，覺得一點希望都沒有。」原來憑著主演電影《天浴》成為金馬獎史上最年輕影后的李小璐，一開始對賈乃亮根本沒感覺，頻頻打槍對方追求，即使有次她發燒生病，賈乃亮整整在旁照顧她長達5天，連頭都沒洗，李小璐依然無動於衷。

直到賈乃亮快要放棄時，請李小璐爸媽吃了一頓飯，喝白酒喝得一塌糊塗，醉後說出追李小璐的心酸歷程，感動女方父母，鼓勵他繼續追求女兒；恰巧那時候李小璐也正逢人生低潮，賈乃亮的堅持加上父母敲邊鼓終於打動她，令賈乃亮抱得美人歸，兩人在2012年舉行了一場盛大婚禮。

婚後賈乃亮對李小璐呵護備至，李小璐也為他生下了一個可愛女兒甜馨，然而這段看似幸福的生活，竟在2017年的跨年夜變了調，李小璐被拍到與PG One互動親密，兩人孤男寡女共處一夜，更不堪的是，賈乃亮視PG One為弟弟般照顧，PG One也總是親暱地稱賈乃亮為大哥。

賈乃亮在沉默6天後，悲痛寫下千字文，坦言自己被貼上了男人最不願意的標籤「綠帽子」，但他仍懇求外界給他曾信仰過的愛情、生命中最神聖的婚姻留一點餘地，相信一切會雨過天晴。

李小璐偷情PG One鐵證流出。(取自微博)

然而在李小璐夜宿門事件1年多後，網路突然瘋傳著2段她與PG One親密影片，影片中兩人穿著情侶裝，親暱跳手指舞又親嘴的模樣，成為李小璐出軌鐵證！當時人正在劇組拍戲的賈乃亮，更被爆料因此大受打擊，整個人瘋了，導致劇組停工。

賈乃亮親姊當時更怒槓小王PG One，在微博痛斥：「瘋狗！到這個時候還在抵賴污蔑！這一年多為了保護孩子我們一直在低調忍耐，理智告訴我不要做任何回應，和一個躲在陰溝裡的一直潑髒水的小人互咬我覺得噁心！」間接證實賈乃亮這1年多以來，是為了女兒甜馨才一直忍受綠帽屈辱。

最後賈乃亮、李小璐在2019年11月以聯合聲明的方式，證實7年婚姻走到盡頭，雙方將共同撫養女兒甜馨。

(中時電子報)