受到香港近期「港版國安法」爭議影響，美國國務卿蓬佩奧（MikePompeo）27日向國會表示，香港已經「不再自治」，因此不再繼續享有美國法律賦予與1997年以前相同的特殊待遇。此決定很可能會導致香港失去美國在貿易上給予的特殊待遇，威脅到香港身為國際金融中心地位。

由於北京政府在香港推行國安法立法，引發諸多港人反彈，也引起美國注意。香港的《國安法》議案消息一出，美國參議員立即表示凖備提出一項法案。蓬佩奧稍早在推特上發文表示：「今天我向國會報告，香港已經不再自治。美國與香港人民站在一起。」

根據美國所通過的《香港法案》，美國國務院必須每年向國會提出報告，審視香港是否有足夠自治權，以享有美國所給予的特殊待遇。如果香港未來不再繼續得到美國法律所賦予的特殊待遇，外界分析認為，可能會威脅到香港在國際間的「貿易地位」。

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(中時電子報)