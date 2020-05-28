來台從事貿易近二十年的伊朗籍老闆Amini，結合家鄉美食和水煙風情，打造「一千零一夜廚房」（1001 Nights Kitchen），讓同樣來自中東的鄉親，有一處可以用餐與休憩交流的空間。
餐廳從當地進口番紅花、石榴醬、舒馬克等，三種不可或缺的香料，還延請伊朗籍廚師掌廚，將伊朗料理的原始風味引入台灣，堅持自製優格、冰淇淋及起司。「全世界的番紅花有百分之九十都產自伊朗，我們將之分為十五等級，不管店中的香氣與色澤都屬上乘。」Amini說。
店內的特色料理，大多為伊朗人宴請貴客的拿手菜，像是「石榴醬核桃燉牛肉」、「燉什錦蔬菜」、「燉扁豆茄子」等，還有用番紅花或優格醃漬的Kebab（串烤），以及加入薄荷、小黃瓜、菠菜等食材的鹹味優格。另外，將麵糰以傳統缸爐內壁的木炭加熱而成的「手工餅皮」，誘人的炭香與麵糰香，更是大家不可錯過的一絕。
店名：一千零一夜廚房1001 Nights Kitchen
電話：（02）2767-1661
地址：台北市松山區八德路四段618號2樓
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(中時電子報)
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